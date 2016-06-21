У Львівській області загорівся храм УГКЦ (фото, відео)
20:19, 21 червня 2016Суспільство
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У селі Красне Буського району Львівської області загорівся храм Української греко-католицької церкви (УГКЦ).
У Львівській області загорівся храм / lviv.mns.gov.ua
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку 21 червня о 14:08. До місця події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи.
Пожежу було локалізовано о 14:22 та повністю ліквідовано о 14:35.
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"Вогнем знищено приміщення різниці (приміщення для переодягання настоятеля) на площі 16 кв.м та частково пошкоджено іконостас на площі 3 кв.м. Вогнеборці врятували будівлю церкви від знищення вогнем", - йдеться у повідомленні.
Причина та обставини виникнення займання встановлюються.
lviv.mns.gov.ua
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