У Львівській області загорівся храм УГКЦ (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку 21 червня о 14:08. До місця події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи.

Пожежу було локалізовано о 14:22 та повністю ліквідовано о 14:35.

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"Вогнем знищено приміщення різниці (приміщення для переодягання настоятеля) на площі 16 кв.м та частково пошкоджено іконостас на площі 3 кв.м. Вогнеборці врятували будівлю церкви від знищення вогнем", - йдеться у повідомленні.

Причина та обставини виникнення займання встановлюються.