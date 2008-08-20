Україні необхідна державна програма боротьби із шкідниками

В Україні має бути розроблена й впроваджена державна програма боротьби зі шкідниками, зокрема з клопом-черепашкою.

Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

«Ми, як держава, вже кілька років вперто не хочемо звертати увагу на дуже серйозну проблему – клопа-черепашку. Ми вже п`ять років не хочемо помічати цю проблему, а результат – клоп-черепашка продовольчу пшеницю робить фуражною й нікому не потрібною. Є приклади, коли поля по два рази обробляли від клопа-черепашки, витрачаючи по 60 грн. на гектар, але оскільки сусідні поля не обробляються, пшениця з них практично фуражна, вражена клопом-черепашкою», - зазначив В.КЛИМЕНКО.

«Потрібна спеціальна державна програма боротьби з клопом-черепашкою. Йдеться про обробку всіх посадок, про дисципліну виробників, які повинні цим займатися. Але без втручання держави, без фінансування, без авіації й цілого комплексу заходів це питання не вирішити. А робити це потрібно негайно», - підкреслив він.

За словами В.КЛИМЕНКА, слід розробити програму «Зерно України 2008-2015», концепцію якої підготувала УЗА, а вже в рамках цієї програми повинні бути виписані підпрограми, зокрема, по боротьбі з різного роду шкідниками, по меліорації тощо, й ці програми повинна профінансувати держава.

«Є речі, які бізнес може робити сам, а є речі, які він не в змозі зробити», - зазначив В.КЛИМЕНКО.

Нагадаємо, що цього року в Україні у зв`язку зі значним ураженням посівів зернових клопом-черепашкою частка продовольчої пшениці в загальному обсязі нижча, ніж прогнозувалося, й за різними оцінками становить 30%-40%.