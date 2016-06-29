Серед жертв теракту у Стамбулі є українка – МЗС

Серед постраждалих внаслідок нічного теракту в аеропорту Стамбула є українці. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Департамент консульської служби міністерства закордонних справ України.

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"За уточненими даними, внаслідок теракту в а/п Стамбула загинула одна громадянка України та поранений один громадянин України (осколок потрапив в ногу)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що кількість загиблих у нічних терактах становить 36 осіб, безліч постраждали. Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, але іноземці серед них також є.

Відповідальність за напад поки що не взяла на себе жодна терористична організація. Разом з тим, як повідомляє агентство Dogan, турецька поліція підозрює, що за вибухами стоїть "Ісламська держава".