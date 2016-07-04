Депутата Заманського виключили з "Опоблоку" за знущання над жінкою

На екстреному засіданні політради Дніпропетровської міської організації Опозиційного блоку хуліганські дії депутата Олександра Заманського були різко засуджені, також він виключений з партії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter