Депутата Заманського виключили з "Опоблоку" за знущання над жінкою
19:39, 04 липня 2016Суспільство
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На екстреному засіданні політради Дніпропетровської міської організації Опозиційного блоку хуліганські дії депутата Олександра Заманського були різко засуджені, також він виключений з партії.
Заманський були різко засуджений і сключен з партії / скріншот відео
Про це повідомила голова міської партійної організації Людмила Селіванова, передає 056.ua.
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«Про ситуацію з Заманским ми дізналися з Інтернету. Ми проводимо внутрішнє розслідування.
«Ми зараз змушені розчищати спадщину тушок і зрадників», - підкреслила Селіванова.
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