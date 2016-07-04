Депутату від "Опоблоку" з Дніпра "світить" чотири роки в'язниці за напад на пенсіонерку (відео)

На своїй сторінці у соцмережі чоловік пояснив, що на відео, що з'явилося в Мережі - події тижневої давнини, передає ТСН.

П'яна жінка, буцімто, почала штурхати і бити його припарковану машину та розтрощила дзеркало. А потім сама вмостилася на асфальті.

На відео, яке відзняли сусіди, видно, як немолода жінка лежить перед автівкою у дворі житлового будинку, а місцевий депутат у спортивному костюмі та його спільниця нищать продукти із її торби.

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Сусіди, які зняли відео та викликали поліцію, запевняють, до цього парочка збила жінку автомобілем. Родичі потерпілої розповіли: літня жінка наразі вдома у вкрай пригніченому стані.

Після того, як нападники знищили її продукти, вона залишилася без їжі на найближчий тиждень. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.

"Це хуліганство вчинене групою осіб. Покарання за цією статтею передбачає до 4 років позбавлення волі. До середи фігурантам буде вручена підозра", - розповіла речник ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Анна Старчевська.