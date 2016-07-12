Шість міст подали заявки на проведення Євробачення-2017
16:54, 12 липня 2016Суспільство
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Усі шість міст, які хочуть приймати Євробачення-2017 – Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків і Херсон – надіслали свої заявки Національній телекомпанії України (НТКУ).
Шість міст хочуть приймати Євробачення-2017 / Фото wikimedia.org
Про це повідомили у прес-службі НТКУ.
Далі – другий етап, під час якого робоча група НТКУ та представники Організаційного комітету проведуть попередній аналіз заявок.
Потім, 21 липня, їх представлять на засіданні оргкомітету з проведення Євробачення-2017.
Читайте такожЄвробачення-2017: шанс не зганьбитисьЯк повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі Євробачення-2016, що відбувся 14 травня у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.
Таким чином, наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.
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