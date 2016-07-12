Шість міст подали заявки на проведення Євробачення-2017

Про це повідомили у прес-службі НТКУ.

Далі – другий етап, під час якого робоча група НТКУ та представники Організаційного комітету проведуть попередній аналіз заявок.

Потім, 21 липня, їх представлять на засіданні оргкомітету з проведення Євробачення-2017.

Читайте такожЄвробачення-2017: шанс не зганьбитисьЯк повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі Євробачення-2016, що відбувся 14 травня у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Таким чином, наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.