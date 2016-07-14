"Азов" зірвав прес-конференцію Симоненка в Києві (фото)
15:02, 14 липня 2016Суспільство
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Активісти Громадянського корпусу "Азов" 14 липня перешкодили проведенню в Києві прес-конференції забороненої в Україні Комуністичної партії України (КПУ), лідером якої є Петро Симоненко.
Учасники акції прийшли під будівлю інформаційного агентства "ГолосUA" на вулиці Бастіонній, туди ж прибули представники ЗМІ та поліція, передає "Апостроф".
В результаті Симоненко не приїхав на захід і комуністи скасували свою прес-конференцію.
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"Схоже на те, що комуністи перелякалися представників Азовського руху і скасували свій збір...Так тримати!!!", - зазначили в "Азові".
Нагадаємо, раніше українському телеканалу "Гамма-консалтинг" винесли попередження за трансляцію промови Симоненка про "неонацистів" і "бандерівщину".
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