"Азов" зірвав прес-конференцію Симоненка в Києві (фото)

Учасники акції прийшли під будівлю інформаційного агентства "ГолосUA" на вулиці Бастіонній, туди ж прибули представники ЗМІ та поліція, передає "Апостроф".

В результаті Симоненко не приїхав на захід і комуністи скасували свою прес-конференцію.

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"Схоже на те, що комуністи перелякалися представників Азовського руху і скасували свій збір...Так тримати!!!", - зазначили в "Азові".

Нагадаємо, раніше українському телеканалу "Гамма-консалтинг" винесли попередження за трансляцію промови Симоненка про "неонацистів" і "бандерівщину".