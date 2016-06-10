Українському телеканалу винесли попередження за трансляцію промови Симоненка про "неонацистів" та "бандерівщину"

Про це повідомила прес-служба регулятора.

«Національна рада на засіданні 9 червня розглянула матеріали позапланової перевірки телеканалу «Гамма-консалтинг» щодо трансляції ним передач «Опозиційна думка» і «Наголос. Підсумки» за участю Петра Симоненка і оголосила попередження за порушення низки законодавчих норм. Названі передачі транслювалися в ефірі телерадіокомпанії 9 березня, 1 квітня і 9 травня 2016 року, деякі - з повтореннями», - йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, інформація, яка транслювалася в цих телепередачах, сприяла розпалюванню національної ворожнечі, принижувала честь та гідність українського народу, а також виправдовувала злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму. Зокрема, у висловлюваннях Симоненка на адресу України лунали слова про «правлячий режим вбивць», «неофашистів» і «збройний переворот». При цьому представники телеканалу наполягали на тому, що ці висловлювання були простим оціночним судженням, а тому для більш детального їх аналізу регулятору необхідно було провести спеціальне лінгвістичне та філологічне дослідження.

За фактом трансляції висловлювань, що містять явні ознаки злочину, регулятор ухвалив рішення звернутися до правоохоронних органів.

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Як відзначили члени Нацради, генеральним директором телеканалу є Андрій Симоненко – син лідера забороненої Комуністичної партії.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Нацрада з телерадіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «Гамма-консалтинг» за порушення українського закону про декомунізацію.

5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, що шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які будуть ігнорувати таку заборону.

Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.