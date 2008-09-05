Дубина і Міллер обговорили, з чого складатиметься ціна на газ

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР обговорили питання ціноутворення на газ в 2009 році.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі НАК «Нафтогаз України», зустріч відбулася в центральному офісі ВАТ «Газпром» в Москві.

Обговорювалися поточні питання, пов`язані з постачаннями газу до України і його транзитом українською територією. Сторони відзначили конструктивний характер співпраці і виконання умов угоди про розвиток відносин у газовій сфері. У 2009 році робота буде продовжена на принципах, зафіксованих в угоді.

Також йшлося про обсяги постачань і транзиту газу за прямими контрактами між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Проведено консультації з питань ціноутворення на газ при поставках в Україну в 2009 році. Підготовку до підписання відповідних контрактів буде продовжено.

Довідка УНІАН. У березні 2008 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали угоду про розвиток відносин в газовій сфері.

У 2008 році до України буде поставлено газ центрально- і середньоазіатського походження обсягом не менш як 55 млрд. кубометрів за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів. Покупцем газу на кордоні з Україною на даний момент є НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до угоди, з 1 травня 2008 року прямі поставеи газу промисловим споживачам України в обсягу 7,5 млрд. кубометрів на рік здійснює 100-процентне дочірнє товариство ВАТ «Газпром» – ТОВ «Газпром збут Україна».