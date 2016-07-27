Соціологи: українців найбільше непокоїть війна на Донбасі, найменше - статус російської мови

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Також серед проблем, які найбільше непокоять українців, – рівень життя (61%), економічна ситуація (46%) та безпека України (15%).

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Згідно з опитуванням, найменше українців турбує статус російської мови в Україні (1%), причому це стосується усіх регіонів України.

Війна на сході України найбільше турбує жителів західного та центрального регіонів (однаково 78%), дещо менше турбує жителів південного та східного регіонів (по 64%). Рівень життя практично однаково турбує жителів західного, центрального та південного регіонів (61,7%, 60,7% та 62,9% відповідно); найменше рівень життя турбує мешканців східного регіону (56,4%).

Економічна ситуація в Україні найбільше турбує мешканців південного (49,5%) та східного (49,3%) регіонів, дещо менше мешканців центрального та західного регіонів (42,6% та 44% відповідно).

Безпека України майже однаково турбує мешканців усіх регіонів (західний – 22%, центральний - 23%, південний – 20%) крім східного (18%).

Політична ситуація в Україні найбільше турбує мешканців східного (19%) та південного (18%) регіонів, найменше – центрального (12%). У західному регіоні так відповіли 14% опитаних.

Відносини з Росією найбільше турбують мешканців східного (18%) та південного регіонів (16%), найменше – мешканців західного регіону (10%).

Злочинність однаково турбує мешканців усіх регіонів України: південного, східного та західного – 13%, центрального – 14%.

Суттєвих розбіжностей у побоюваннях чоловіків та жінок в більшості випадків не виявлено, крім трьох ситуацій: рівень життя та злочинність дещо більше турбують жінок ніж чоловіків. Натомість економічна ситуація в Україні навпаки більше турбує чоловіків: рівень життя - 65% жінок проти 55% чоловіків, злочинність - 15% жінок проти 12% чоловіків, економічна ситуація – 48% чоловіків проти 45% жінок.

Дослідження проведено з 19 по 31 травня 2016 року. Всього опитали 2014 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим). У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%.