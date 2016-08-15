Суд арештував екс-заступника голови облради, підозрюваного у нанесенні державі збитків

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, таким рішенням 12 серпня суд задовольнив клопотання прокуратури області.

Водночас, альтернативою даного запобіжного заходу визначено внесення застави у сумі 13,78 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня колишньому заступнику голови Дніпропетровської обласної ради повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки").

Так, у 2011 році підозрюваний уклав з ТОВ, одним із засновників якого є донька його цивільної дружини, договір оренди цілісного майнового комплексу будівель Аульської хлоропереливної станції. Внаслідок застосування орендної ставки у розмірі 5% вартості майна замість 10% за весь період дії договору до бюджету не надійшло 15 млн грн.