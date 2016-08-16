В Ужгороді стартував ветеранський велопробіг до 25-ї річниці Незалежності України (фоторепортаж)

16:05, 16 серпня 2016
Суспільство
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В Ужгороді 16 серпня стартував ветеранський велопробіг до 25-ї річниці Незалежності України.

Ветеранський велопробіг до 25-ї річниці Незалежності України / Фото УНІАН

Велопробіг, у якому беруть участь ветерани війни в Афганістані, учасники АТО на Донбасі та інші ветерани, пройде за маршрутом "Ужгород - Київ" з 16 по 24 серпня 2016 року. 

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Учасники планують подолати відстань у понад 800 км. 

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Києві на Майдані Незалежності пройде військовий парад до 25-ї річниці Незалежності України.

В цьому році в урочистостях візьмуть участь більше 4 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Національної поліції України, а також понад 200 одиниць військової техніки.

При цьому впереше в параді візьмуть участь резервісти.

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