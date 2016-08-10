Генштаб показав, яким буде парад на День Незалежності (відео)

Нагадаємо, раніше на злітній смузі Державного підприємства "Антонов", у Києві, відбулося тренування зведених парадних підрозділів Збройних Сил України та інших силових структур, які візьмуть участь у військовому параді.

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В цьому році в урочистостях візьмуть участь більше 4 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Національної поліції України, а також понад 200 одиниць військової техніки.

Згідно з указом президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, 24 серпня відбудеться військовий парад з нагоди Дня Незалежності України.