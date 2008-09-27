Затримано члена злочинної групи, яка відбирала квартири у киян

Працівники карного розшуку столиці затримали злочинця, що входив до складу організованої злочинної групи, підозрюваної у скоєнні ряду тяжких злочинів з метою заволодіння житлом мешканців столиці.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, доведено, що члени групи упродовж травня-листопада 2003 року шахрайським шляхом заволоділи трьома квартирами та продали їх.

Двох потерпілих - власників квартир - тривалий час утримували у неволі, а потім, аби не залишати свідків, убили.

За інформацією ЦГЗ, двоє членів групи уже засуджені до 12 та 15 років позбавлення волі. Ще один злочинець зараз чекає на вирок суду.