Затримано члена злочинної групи, яка відбирала квартири у киян
19:08, 27 вересня 2008Суспільство
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Двох потерпілих просто вбили
Працівники карного розшуку столиці затримали злочинця, що входив до складу організованої злочинної групи, підозрюваної у скоєнні ряду тяжких злочинів з метою заволодіння житлом мешканців столиці.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, доведено, що члени групи упродовж травня-листопада 2003 року шахрайським шляхом заволоділи трьома квартирами та продали їх.
Двох потерпілих - власників квартир - тривалий час утримували у неволі, а потім, аби не залишати свідків, убили.
За інформацією ЦГЗ, двоє членів групи уже засуджені до 12 та 15 років позбавлення волі. Ще один злочинець зараз чекає на вирок суду.
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