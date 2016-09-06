Військові 30-ої бригади відповіли на закиди Авакова про участь екс-бійців у пікеті під "Інтером"

Про це бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Що стосується військовослужбовців які відслужили в бригаді та наразі вже звільнені з військової служби, то всі вони перевірені високою ціною війни, і не беруть участь у безглуздих, комусь вигідних подіях, зокрема – в можливих політичних іграх", - йдеться у повідомленні.

Раніше Аваков заявляв, що серед затриманих пікетувальників під стінами офісу телеканалу "Інтер" є колишні бійці 30 бригади ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини.