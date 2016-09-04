Серед затриманих під стінами офісу "Інтера" є колишні бійці 30 бригади ЗСУ - Аваков
20:44, 04 вересня 2016Політика
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Серед затриманих пікетувальників під стінами офісу телеаналу "Інтер" є колишні бійців 30 бригади ЗСУ.
Аваков повідомив подробиці пожежі на каналі "Інтер" / УНІАН
Про це в ефірі ТСН.Тиждень заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, приблизно о 16:00 мітингувальники прийшли до стін "Інтеру" з протестом проти проросійської позиції каналу. В результаті сутички з охороною телеканалу в приміщенні спалахнув відкритий вогонь.
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У результаті двоє-троє осіб отримали поранення через задимлення, один пікетувальник також постраждав. Усім надана медична допомога.
Аваков додав, що шестеро затриманих не приховують даних про себе.
Наразі ведеться слідство, відкрито кримінальне провадження.
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