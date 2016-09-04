На "Інтері" заявили, що пожежа сталася через напад та підпал

18:58, 04 вересня 2016
Суспільство
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На телеканалі "Інтер" заявляють, що пожежа у будівлі на вул. Щусєва, 26 сталася через збройний напад на офіс "Національні інформаційні системи" та підпал.

Фото: Жвген Попов / FacebookФото: Жвген Попов / Facebook

Про це телеканал інформує у бігунці у своєму ефірі.

Читайте такожУ Києві влаштували пожежу під будівлею телеканалу "Інтер" (фото, відео)"Скоєно збройний напад на офіс компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє програми "Новини", "Подробиці", "Подробиці тижня". Здійснено підпал будівлі, знищено телевізійну студію", - йдеться у повідомленні каналу. 

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