Українські і данські військові планують провести спільну операцію у Гренландії

Про це повідомляє Міністерство оборони України на своєму офіційному сайті.

Робочу групу від Командування Повітряних Сил ЗС України очолив заступник начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Олександр Кулібаба.

Як зазначає оборонне відомство, учасники зустрічі обговорять питання щодо планування спільної українсько-данської операції «Північний сокіл — 2017» та участі літака і особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України в проведенні цієї операції, а також можливості проведення спільного навчання (тренування) авіаційних підрозділів. Також вони мають намір обговорити проект Технічної угоди щодо проведення операції «Північний сокіл-2017».

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Довідка. Вісім років поспіль, починаючи з 2009 року, екіпажі Мелітопольської бригади транспортної авіації демонструють високий професіоналізм при здійсненні польотів у важких полярних кліматичних умовах.

Український військово-транспортний літак Іл-76МД за своїми льотно-технічними характеристиками дозволяє здійснювати завантаження та розвантаження великогабаритних вантажів за допомогою кранового обладнання літака та здійснювати зліт та посадку на укорочені смуги, мінімально обладнані навігаційними засобами.

Для порівняння транспортні літаки С-130 «Геркулес» та С-17 «Глобмастер», що можуть здійснювати польоти на Станцію Норд, мають певні обмеження, а саме: «Геркулес» має значно менші можливості щодо транспортування габаритних вантажів, а «Глобмастер» не має кранового обладнання, що унеможливлює перевезення великогабаритних цистерн визначених завданнями операцій «Козаки на кризі — 2009», «Північний Сокіл — 2010 — 2016».

Як раніше повідомляв УНІАН, на Рівненському полігоні стартували бригадні тактичні навчання із залученням військовослужбовців оперативного резерву.