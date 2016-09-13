На Рівненщині розпочались військові навчання із залученням резервістів (фоторепортаж)

Про це повідомляє прес-служба оперативного командування «Захід» у своєму Facebook.

В ході навчань застосовувалась авіація, танки, бойові машини піхоти, артилерія.

Резервісти брали участь у навчаннях під керівництвом командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майора Ігоря Довганя.

Особливістю навчань є те, що поруч із контрактниками та мобілізованими військовослужбовцями участь у них, після двотижневих зборів взяли резервісти Збройних Сил.

З військовослужбовцями оперативного резерву, призваними на двотижневі збори, були організовані та пройдені всі етапи підготовки військовослужбовців, від індивідуальної, до бойового злагодження в складі бригади.

Кульмінацією зборів стало повномасштабне бригадне тактичне навчання з бойовою стрільбою.

«Бригада має неоціненний досвід бойових дій у зоні АТО. На цих навчанням ми максимально відточили свої навички. Ми потужна бойова сила, яка готова виконати будь яке завдання. Звичайно, стати таким потужним з’єднанням вдалося завдяки кропіткій роботі офіцерів управління всіх ланок, від бригади до оперативного командування включно», – розповів командир танкового батальйону Сергій Корсун.

«Коли в поле виходить вся бригада відчувається її неймовірна міць, сила. Я не уявляю ворога, який міг би нас здолати. Ми налаштовані на перемогу, ми готові йти вперед звільняти наші землі від агресора» – відзначив резервіст з позивним «Чорний».

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За процесом проведення навчань спостерігав Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко, та Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Попко.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня на Рівненському військовому полігоні під час навчань вибухнув гранатомет РПГ-18, внаслідок чого постраждали семеро військовослужбовців. Як повідомив керівник прес-центру Оперативного командування «Захід» Анатолій Прошин, вибух стався через порушення правил техніки безпеки одним із військовослужбовців, який був призваний на військові збори.