На Закарпатті видали унікальну книгу про людину і туризм.

На Закарпатті вийшла друком книга "Соціологія туризму". Співавтори підручника – професор Київського національного університету, доктор філософських наук Микола ЛУКАШЕВИЧ та доцент Ужгородського університету, кандидат соціологічних наук Федір ШАНДОР.

"Соціологія туризму викладається у багатьох вишах, що спеціалізуються на випуску спеціалістів-туризмознавців та менеджерів готельно-ресторанної справи. Але до цього часу не було спеціалізованого підручника, що стосується саме вивчення туризму в соціології. Підручник наразі не має аналогів, оскільки сьогодні робляться перші кроки у світовій науці стосовно цього напряму", - повідомив кореспонденту УНІАН Ф.ШАНДОР. У посібнику викладено поняття «людина у туризмі», «соціальна група і туризм», «соціокультурний феномен туризму», «інституціоналізація туризму», «методологія дослідження у сфері туризму» та ін.

Передмову до підручника написав президент Асоціації працівників навчальних закладів України туристичного профілю, президент Академії туризму України професор В.ФЕДОРЧЕНКО.