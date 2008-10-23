Російський фондовий ринок знов пішов у мінус

Ціни на акції російських компаній після незначної корекції продовжили знижуватися. Станом на 13:35 мск індекс ММВБ опустився нижче за відмітку 600 пунктів і становив 598,32 пункта.

На ФБ ММБВ в лідерах зниження папери ГМК "Норильский никель" (-8%), також значно (на 6%) подешевшали папери Ощадбанку, "Роснефті" і Лукойла. Індекс РТС впав на 0,29% - до відмітки 663,88 пункту.

РБК