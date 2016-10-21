Інструктори ФБР провели навчання для спецпризначенців НАБУ та Нацполіції

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ, впродовж тижня 15 співробітників Управління спеціальних операцій Антикорупційного бюро і 5 представників патрульної поліції підвищували кваліфікацію із застосування спеціальної зброї.

«Учасники тренувань працювали у групах по п’ять, сім та вісім осіб, в яких відпрацьовували нові техніки проведення зачистки приміщень із використанням зброї, тактики ведення ближнього бою, а також закріплювали навички, здобуті під час попередніх навчань», - зазначається в повідомленні.

Директор НАБУ Артем Ситник подякував уряду США, за підтримки якого відбулися тренування.

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«Ми вдячні, що кращі фахівці підрозділу SWAT ФБР діляться досвідом зі співробітниками нових українських правоохоронних органів. Це дійсно великі кроки для формування елітних силових підрозділів, які захищатимуть ті реформи, що відбуваються у нашій державі», – зазначив Ситник.

Учасникам навчань представники ФБР вручили сертифікати, що підтверджують проходження тренувального курсу.

Як повідомлялося, наприкінці червня 2016 року НАБУ та ФБР підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ у тому числі встановлює, що правоохоронні органи паралельно здійснюватимуть розслідування, пов’язані з міжнародним відмиванням коштів, міжнародними засобами повернення активів, хабарництвом та корупцією високопосадовців України.