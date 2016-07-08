НАБУ отримало від уряду США техніку та програмне забезпечення

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"У рамках проекту «Розбудова спроможності новостворених антикорупційних органів у протидії високопосадовій корупції в Україні» Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні надав Бюро комп’ютерне та серверне обладнання (50 комп’ютерів, 5 ноутбуків та ін.) ліцензійне програмне забезпечення, пристрої для друку, сканування та копіювання документів (32 мультифункціональні пристрої), офісну оргтехніку (телефони, факси, знищувачі документів), а також офісні меблі для обладнання робочих місць працівників НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРаді рекомендують дозволити НАБУ прослуховування

В НАБУ нагадують, що відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», джерелами фінансування Бюро є виключно державний бюджет і фінансування в рамках міжнародної технічної допомоги.

Читайте такожХолодницький: НАБУ і САП не будуть "підмітати" за іншими органами та виправляти їх помилки

Як раніше повідомляв УНІАН, про передачу урядом США технічної допомоги НАБУ для ефективної боротьби з корупцією заявляв на початку липня посол США в Україні Джеффрі Пайєтт. За його словами, меморандум між ФБР і НАБУ - це частина "великого пакету" допомоги, яка допоможе Україні боротися з корупцією.