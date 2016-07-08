НАБУ отримало від уряду США техніку та програмне забезпечення
Відповідно до угод про міжнародну технічну допомогу, уряд США передав Національному антикорупційному бюро України технічне обладнання, програмне забезпечення та офісні меблі.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
"У рамках проекту «Розбудова спроможності новостворених антикорупційних органів у протидії високопосадовій корупції в Україні» Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні надав Бюро комп’ютерне та серверне обладнання (50 комп’ютерів, 5 ноутбуків та ін.) ліцензійне програмне забезпечення, пристрої для друку, сканування та копіювання документів (32 мультифункціональні пристрої), офісну оргтехніку (телефони, факси, знищувачі документів), а також офісні меблі для обладнання робочих місць працівників НАБУ", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожРаді рекомендують дозволити НАБУ прослуховування
В НАБУ нагадують, що відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», джерелами фінансування Бюро є виключно державний бюджет і фінансування в рамках міжнародної технічної допомоги.
Читайте такожХолодницький: НАБУ і САП не будуть "підмітати" за іншими органами та виправляти їх помилки
Як раніше повідомляв УНІАН, про передачу урядом США технічної допомоги НАБУ для ефективної боротьби з корупцією заявляв на початку липня посол США в Україні Джеффрі Пайєтт. За його словами, меморандум між ФБР і НАБУ - це частина "великого пакету" допомоги, яка допоможе Україні боротися з корупцією.