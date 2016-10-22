Чи були винищувачі: в СБУ пояснили інцидент з літаком "Белавіа" в Києві

Як вона розповіла в інтерв'ю "Апострофу", СБУ повідомила "Украероруху", і переговори з пілотом вели саме вони.

"Ми не були присутні, але СБУ вважає, що це абсурдно (заяви про винищувачі - Ред.). Звичайно, ніхто нікого не зачіпав, не міг підняти в небо", - запевнила Гітлянську.

При цьому їй здається малоймовірним, що диспетчер міг погрожувати винищувачами. Також речник СБУ додала, що будуть з'ясовувати цей момент.

Читайте такожУ "Белавіа" заявили про наявність запису з нібито погрозами українських диспетчерів "підняти винищувачі"

Крім того, речник СБУ оцінила ймовірність претензій у білоруської сторони до України.

"Розумієте, якщо ви подивитеся міжнародне законодавство з авіаційного руху, ви побачите, що практика повернення літаків, якщо є інформація про будь-яку загрозу – або терористичного характеру, або така, що стосується національної безпеки, – то це нормальний, цивілізований шлях вирішення проблеми, якщо абстрагуватися від цього випадку. Якби була інформація, наприклад, про закладену бомбу – знову ж таки, абстрагуючись від нашого випадку – і якщо б, не дай боже, щось сталося, ви б потім казали: "А чому ніхто не відреагував?". Ми попросили, щоб компанія пішла нам назустріч, тому що у нас була дуже важлива інформація, яку нам потрібно було перевірити", - підсумувала вона.

Читайте такожБілорусь відреагувала на повернення Україною літака Belavia до Києва

Нагадаємо, в п'ятницю, 21 жовтня, СБУ змусила пасажирський літак компанії "Белавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, розвернутися і повернутися назад в Київ.

При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами. Принаймні, про це йшлося в офіційному повідомленні білоруської авіакомпанії.

Незабаром стало відомо, що причина дій СБУ – присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, якого підозрюють у діях проти України. Він був прихильником "Антимайдану".

У ситуацію вже втрутилося навіть МЗС Білорусі, яке вручило главі української дипмісії ноту протесту у зв'язку з інцидентом.