У "Белавіа" заявили про наявність запису з нібито погрозами українських диспетчерів "підняти винищувачі"

Про це заявив заступник генерального директора білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" Ігор Чергінець, передає РІА Новости.

Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах України через інцидент з літаком авіакомпанії Belavia, що виконував рейс Київ – Мінськ.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ прокоментувала інформацію про нібито погрози України підняти винищувачі проти пасажирського літака ВАТ "Авіакомпанія " Бєлавіа" 21 жовтня 2016 року.

Низка ЗМІ, а також прес-служба авіакомпанії повідомили, що літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули в київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі.