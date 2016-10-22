Білорусь відреагувала на повернення Україною літака Belavia до Києва

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС Білорусі.

"У ході зустрічі в МЗС керівнику української дипмісії була вручена нота, в якій білоруська сторона заявила протест у зв'язку з діями компетентних органів України щодо примусового повернення білоруського повітряного судна авіакомпанії "Белавіа", що здійснював 21 жовтня 2016 року регулярний рейс В2 840 за маршрутом "Київ -Мінськ", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДорогий "жарт": у Києві суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень за "замінування" літака

Як наголошується у ноті МЗС, білоруська сторона "очікує офіційних вибачень і вимагає відшкодування всіх фінансових витрат, спричинених діями української сторони".

Як повідомляв УНІАН, у СБУ прокоментували інформацію про нібито погрози України підняти винищувачі проти пасажирського літака ВАТ "Авіакомпанія Белавіа" 21 жовтня 2016 року.

Раніше низка ЗМІ, а також прес-служба авіакомпанії повідомили, що літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі.