Повернення на вимогу СБУ літака "Белавіа" до Києва: винуватець прокоментував інцидент (відео)

Білорусь на офіційному рівні зажадала вибачень і грошових компенсацій від України, йдеться в сюжеті ТСН.

Вказівку повертати Boeing дали українські спецслужби, котрі отримали інформацію про можливе вивезення одним із пасажирів інформації, що може загрожувати державній безпеці.

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Підозрюваного зняли з літака та обшукали. Борт вилетів у Мінськ після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він дістався Мінська іншим авіалайнером.

Інцидент стався через Армена Мартиросяна – громадянина Вірменії, який мешкає у Москві, працює у прокремлівських ЗМІ й постійно поливає брудом Україну. Російські видання називають його журналістом, сам себе він вважає політтехнологом.

Чоловік розповів, що в нього шукали якусь інформацію, котру він вивозив на електронному накоплювачі. "Вже все нормально", - запевнив він.

Що саме цікавило СБУ та чи було щось вилучено, у спецслужбі не конкретизують. Мовчанку пояснюють таємницею слідства.

Нагадаємо, в п'ятницю, 21 жовтня, СБУ змусила пасажирський літак компанії "Белавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, розвернутися і повернутися назад в Київ.

При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами, СБУ вже заперечила цю інформацію.

Незабаром стало відомо, що причина дій СБУ – присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника "Антимайдану".