В Одесі передали до суду справу головбуха обласної ДФС за привласнення 3 мільйонів гривень

В Одесі прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, яка підозрюється у привласненні 3 млн грн бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Одеської області.

У прокуратурі зазначили, що до грошових махінацій бухгалтер залучила своїх родичів, які на той час обіймали посади директора підприємства та інспектора податкового органу.

Читайте такожСуд заарештував екс-головного бухгалтера "Укрспирту" з правом внесення 4,1 млн грн застави

«У ході слідства встановлено, що начальник управління - головний бухгалтер ГУ ДФС в області створила злочинну схему привласнення коштів з поточних банківських рахунків фіскальної служби шляхом підроблення фінансової документації», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання громадянки правоохоронці також виявили та вилучили грошові кошти та коштовності.

Підозрювану відсторонили від посади. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці викрили начальника управління - головного бухгалтера регіонального главку ДФС, причетну до організації схеми привласнення коштів з банківських рахунків, у квітні. Під час обшуку підозрювана намагалася накласти на себе руки.