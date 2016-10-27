НАБУ затримало екс-директора ДП "Укрзалізничпостач" за розкрадання коштів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

«26 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали екс-директора ДП «Укрзалізничпостач» (наразі філія ПАТ «Укрзалізниця») за підозрою у вчинені злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах»)», - йдеться у повідомленні.

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За версією слідства, екс-керівник держустанови підозрюється в організації у 2015 році закупівлі метизної продукції за завищеними цінами та попередньою змовою з постачальником, внаслідок чого ДП «Укрзалізничпостач» було завдано збитків на суму понад 20 млн грн.

Наразі детективи готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Як нагадали в НАБУ, розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами державного підприємства «Укрзалізничпостач» під час проведення держзакупівель детективи Бюро розпочали у січні 2016 року.

У липні 2016 року було затримано службових осіб ПАТ «Укрзалізниця» та представників комерційних структур, на користь яких відбувалася держзакупівля. В даному кримінальному провадженні шести особам повідомлено про підозру, обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, застави, домашнього арешту. Службових осіб відсторонено від займаних посад. Один із підозрюваних перебуває у розшуку.