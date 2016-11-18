"Ватний" скандал: студентку МВС викрили у симпатії до бойовиків "ДНР" (фото)

Фотографії дівчини, що підтверджують її симпатію до терористів "ДНР", показав на своїй сторінці у Facebook користувач Євген Агапов.

"Допоможіть ватці з Донецька стати популярною. Ватка навчається в Києві, диплом "динири" не хоче", - прокоментував він скріншоти фотографій Вікторії Кисельової.

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За словами колишніх знайомих Кисельової, вона кілька років тому різко обірвала старі зв'язки, передає "Обозреватель".

На питання про те, чи помічав знайомий Кисельової за нею якісь схильності до сепаратизму у період їхнього спілкування, той відповів наступне: "Ви так говорите, ніби це якісь психічні відхилення, щоб їх можна було продіагностувати".