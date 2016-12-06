День ЗСУ: Полторак привітав військових та подякував українцям за віру в армію

У текст привітання, розміщеному на його офіційній сторінці у Фейсбук, міністр констатував, що за 25 років ЗСУ здолали надзвичайно важкий та тернистий шлях.

«І зараз можна з упевненістю сказати - Збройні Сили України – сильна армія, достойна свого народу. Наша сила у патріотах, хто обрав головною метою свого життя службу у ЗСУ. Сила у мужності та витримці воїнів, хто у лютий мороз та шалену спеку стоїть на позиціях та боронить кожний сантиметр рідної землі. Вдячний тим, хто не злякався ворога та став до лав Збройних сил, тим, хто був мобілізований. Ви перші були на захисті України. Без вас ми б не змогли стримати ворога», - написав Полторак.

Міністр також наголосив, що дух українського воїна не зламати.

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«Хочу потиснути руку кожному із вас, подякувати за гідну службу! У моменти, коли тиснеш руки захисникам, відчуваєш силу та розумієш – ми непереможні!», - зазначив міністр.

Полторак також подякував українцям за віру в армію.

«Від імені кожного військовослужбовця дякую вам за підтримку та величезну віру в армію! Спільна біда об`єднала нас і зробила непереможними. Ми, військові, відчуваємо вашу підтримку. Ніякий ворог не страшний тій країні, де армія здатна захистити свій народ, а народ – усіляко підтримувати свою армію!», - додав він.

Міністр побажав усім міцного здоров’я, добробуту та мирного неба над Україною.