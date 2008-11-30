Пірати погодилися звільнити українське судно "Фаїна" - ЗМІ

Сомалійські пірати сьогодні оголосили про досягнуту домовленість щодо звільнення судна "Фаїна" з українською зброєю на борту, яке утримувалося ними більше двох місяців.

Про це передає РІА «Новости»з посиланням на агентство «Франс Прес» зі столиці Сомалі Могадішо.

Згідно з повідомленням, судно буде звільнено "незабаром".

Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки не вдалося отримати .