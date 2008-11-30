Пірати погодилися звільнити українське судно "Фаїна" - ЗМІ
13:00, 30 листопада 2008Суспільство
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Чекаємо підтвердження
Сомалійські пірати сьогодні оголосили про досягнуту домовленість щодо звільнення судна "Фаїна" з українською зброєю на борту, яке утримувалося ними більше двох місяців.
Про це передає РІА «Новости»з посиланням на агентство «Франс Прес» зі столиці Сомалі Могадішо.
Згідно з повідомленням, судно буде звільнено "незабаром".
Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки не вдалося отримати .
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