У новорічну ніч в Одесі буде працювати громадський транспорт

У зв'язку з святкуванням Нового 2017 року буде організовано роботу міських маршрутів загального користування з 22:00 31 грудня 2016 року до 06:00 1 січня 2017 року в цілодобовому режимі.

Як повідомляє 048.ua з посиланням на прес-службу мерії, будуть працювати на трамвайних маршрутах: № 3 - 2 од., № 5 – 1 од., № 7 – 3 од., № 10 – 2 од., № 12 – 1 од., № 13 – 2 од., № 17 – 2 од., № 18 – 1 од., № 20 – 1 од., № 21 – 1 од., № 26 – 1 од., № 27 – 2 од., № 28 – 1 од., № 31 – 2 од.; Читайте такожПід воду з ялинкою і шампанським: на Одещині дайвери вирішили оригінально відсвяткувати Новий рік (відео) - на тролейбусних маршрутах: № 2 – 1 од., № 3 – 1 од., № 7 – 3 од., № 8 – 1 од., № 9 – 2 од., № 10 – 1 од., № 11 – 1 од., № 12 – 2 од.; - на автобусних маршрутах: № 9 – 2 од., № 117 – 4 од., № 121 – 4 од., № 124 – 2 од., № 127 – 2 од., № 130 – 2 од., № 137 – 4 од., № 146 – 5 од., № 150 – 5 од., № 168 – 10 од., № 175 – 4 од., № 185 – 4 од., № 190 – 6 од., № 191 – 8 од., № 197 – 4 од., № 198 – 2 од., № 201 – 4 од., № 203 – 2 од., № 208 – 2 од., № 220а – 4 од., № 232а – 8 од., № 242 – 4 од., № 250 – 3 од. Середній інтервал руху автобусів становитиме 30-40 хв.

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