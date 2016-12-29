У "Народному фронті" закликали продовжити ліцензію каналу "1+1"

Про це написала Народний депутат України, заступник голови фракції “Народний фронт” Вікторія Сюмар у своїй сторінці у Facebook.

На її думку, "журналісти каналу "1+1" зробили надзвичайно багато для утвердження проукраїнської позиції. Як в 2014, так і зараз. Жодних претензій по іх контенту в регулятора не було".

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"Будь які спроби бюрократично "підвісити" можливість мовлення будуть сприйматися як наступ на свободу слова та спроба переділити медіа-ринок. В війнах журналісти проти бюрократів і політиків, завжди перемагають журналісти. Про це свідчить досвід 5 каналу, ТВі та багатьох інших. Думаю, такі війни зараз нікому не потрібні. Тим паче, коли є зовнішня війна і зовнішній ворог", - сказала Сюмар

Також вона зазначила, що вже надіслала запит до Нацради з питанням, коли представники каналу отримають ліцензію на мовлення.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 грудня керівництво і співробітники телеканалу 1+1 оприлюднили звернення до президента та прем'єр-міністра України, а також спікера Ради. У ньому, зокрема, йшлося про спробу позбавити телеканал ліцензії.