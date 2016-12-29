1+1 намагаються позбавити ліцензії

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"Сьогодні, 29 грудня 2016 року останній день дії ліцензії на аналогове мовлення каналу 1+1. Два тижні тому, 15 грудня, Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення одностайно проголосувала за переоформлення та продовження ліцензії для каналу. Під час розгляду заявки, який тривав 6 місяців, жодних офіційних претензій на адресу каналу не поступало.

Останні два тижні, з різних джерел, ми отримуємо інформацію про намагання скасувати таке рішення та здійснити рейдерський захват каналу.

Шановний Петро Олексійовичу, як людина, яка в тому числі, власні кошти та ресурси інвестувала у створення ЗМІ в Україні, ви, як ніхто інший, повинні розуміти важливість цього питання та неприпустимість розвитку ситуації, коли всупереч законній процедурі, канал не може продовжити ліцензію.

Ми хочемо нагадати Вам про роль ЗМІ загалом, та 1+1 зокрема, під час революції Гідності. За часів правління Януковича, і ми, і наші колеги з інших ЗМІ – 5 каналу, 24 каналу, каналів інших медіа груп, звикли до необхідності постійного протистояння тиску та намаганням влади втручатись у роботу ЗМІ. Ми впевнені, що зі сцени Майдану, ви втрьох відстоювали, серед іншого, неприпустимість повторення такої ситуації.

Ми здивовані та стурбовані тим, що Національна Рада, члени якої призначені безпосередньо Президентом та Верховною Радою, затягує процес виконання власного рішення. Впродовж останніх двох тижнів, з надійних джерел, до нас надходили повідомлення, що саме Адміністрація Президента намагається вплинути на прийняття рішень Національною Радою та передати контроль над каналом в інші руки.

Ми не хочемо у це вірити і, насправді, не розуміємо, чиї інтереси можуть стояти за такими діями, але впевнені, що ви, як Президент України, як гарант Конституції, та очільники Верховної Ради та Кабінету Міністрів, повинні забезпечити виконання рішення від 15.12.2016 відповідно до законодавства України та продемонструвати повагу до незалежності засобів масові інформації.

З боку НацРади до каналу 1+1 не було жодних зауважень чи претензій. Тому ми не розуміємо, чому в день припинення дії аналогової ліцензії - 29.12 та після того, як ми здійснили оплату ліцензійного збору, ми все ще знаходимося не тільки у ситуації невизначеності, але й перед загрозою відключення мовлення чи призначення якогось нового стороннього керівництва каналу 1+1, що є нонсенсом для приватної компанії.

Символічно, що саме 1.01.2017 року виповнюється 20 років з моменту початку мовлення провідної служби новин України - ТСН. Журналісти каналу не раз ставали свідками спроб взяти під контроль редакційну політику каналу. Втім, довіра та підтримка мільйонів глядачів завжди допомагала вийти зі складних ситуацій.

Ми хочем застерегти та попередити тих, хто стоїть за намаганнями вимкнути канал, який є щоденним джерелом новин для мільйонів Українців – навіть за відсутності паперу, ми маємо законне право продовжувати мовлення. Нас вже неможливо залякати, але ми сподіваємось, що у 2016 році, на відміну від ситуації трирічної давнини, держава сама зацікавлена у виконанні законних процедур та роботі незалежних ЗМІ.

З повагою,

Генеральний директор 1+1 медіа О. Ткаченко

Директор департаменту інформаційного мовлення С. Попов

Директор департаменту журналістських розслідувань М. Шиленко

Ведуча ТСН Тиждень А. Мазур

Ведуча ТСН Н. Мосейчук

Ведуча ТСН Л. Таран

Ведучий 1+1, Заслужений артист України Ю. Горбунов

Керівник Студії «Квартал-95» В. Зеленський"