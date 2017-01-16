У Дніпрі Водохреще святкуватимуть у Новобогородицькій фортеці

Про це на прес-конференції повідомили директор КП "Агентство розвитку Дніпра" Володимир Панченко та директор КП "Етнографічні парки Дніпра" Дмитро Каюк.

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"Ця подія поєднує дві речі. По-перше, це відпочинок наших містян – людей, які живуть "на асфальті". Вони вийдуть на природу: ліс, сніг, чудові краєвиди, святковий настрій. По-друге, – ознайомлення з традиціями нашого народу, які, будьмо відвертими, призабуті", – цитує Дмитра Каюка прес-служба дніпровської міськради.

У програмі заходу – освячення води, занурювання в ополонку, виступи вокальних та хореографічних колективів, аніматорів, святкові вистави. Крім того, відбудеться виставка козацької зброї, а також всім охочим пропонуватимуть козацький куліш. Також гості свята зможуть взяти участь у майстер-класі з хокею, покататися на ковзанці та у візку, запряженому конем.

Вхід на захід безкоштовний. Щоб гості свята могли дістатись до села Шевченко, де розташована Новобогородицька фортеця, посилять рух маршруту № 98. А від кінцевої зупинки до місця проведення заходу організують підвезення.