Парубій пояснив зниження рівня дисципліни у Раді другою святою вечерею і Водохрещами
Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає, що цього тижня відвідуваність народними депутатами засідань буде досить низькою через свята.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, закриваючи засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
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За словами спікера, до вечора буде скориговано перелік законопроектів з тим, аби на розгляд сесійної залі ВР вносилися ті, які мають підтримку більшості фракцій.
“Я буду пропонувати, щоб його коригування відбувалося в пошуку тих законопроектів, які об'єднають зал, розуміючи, що в залі може бути рівень дисципліни не надто високим, зважаючи на те, що і друга свята вечеря, і Водохреща. Це є правда, це є реальність, тому будемо шукати найбільш об'єднуючі законопроекти”, - сказав Парубій.
Він вчергове наголосив на необхідності ухвалення кошторису ВР на 2017 рік, а також календарного плану роботи на наступну сесію парламенту.