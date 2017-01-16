Парубій пояснив зниження рівня дисципліни у Раді другою святою вечерею і Водохрещами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, закриваючи засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Читайте такожПарубій вважає, що дисципліна у парламенті зросла

За словами спікера, до вечора буде скориговано перелік законопроектів з тим, аби на розгляд сесійної залі ВР вносилися ті, які мають підтримку більшості фракцій.

“Я буду пропонувати, щоб його коригування відбувалося в пошуку тих законопроектів, які об'єднають зал, розуміючи, що в залі може бути рівень дисципліни не надто високим, зважаючи на те, що і друга свята вечеря, і Водохреща. Це є правда, це є реальність, тому будемо шукати найбільш об'єднуючі законопроекти”, - сказав Парубій.

Він вчергове наголосив на необхідності ухвалення кошторису ВР на 2017 рік, а також календарного плану роботи на наступну сесію парламенту.