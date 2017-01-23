Окупанти з РПЦ зазіхнули на "Херсонес Таврійський" - нардеп

Про це народний депутат фракції БПП, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, це означає, що світ може втратити унікальну історичну пам’ятку, включену до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

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Крім того, Фріз нагадала, що у 2016 році окупанти вже знищили там один з об’єктів – античну садибу.

"Тоді це зробили військові РФ, які вирили велетенський котлован на місці пам’ятки й залили його бетоном. Тепер слідом за ними "добити" Херсонес збирається РПЦ. Окупанти, очевидно, використовують тактику ІДІЛ, бойовики якої руйнують історичні пам’ятки на Близькому Сході", - наголосила депутат.

Раніше ЮНЕСКО відмовилася визнати, що музей-заповідник "Херсонес Таврійський" перебуває під відповідальністю Росії, яка анексувала український Крим.