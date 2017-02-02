На Одещині попрощались із десантником, який загинув під Авдіївкою
В місті Татарбунари Одеської області сьогодні попрощалися з загиблими під Авдіївкою десантником Романом Гульченком.
Як повідомили УНІАН у Татарбунарській міськраді, попрощатися з військовослужбовцем прийшли понад 1 тис. осіб - місцеві жителі, побратими загиблого, представники місцевої влади та інші.
Всі, хто зустрічав або просто бачив процесію, вишикувалися вздовж дороги й схилили коліна з поваги до пам'яті героя. Цивільна церемонія та панахида відбулися в фойє Будинку культури.
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Як зазначили у міськраді, 31-річний командир десантно-штурмового взводу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, молодший сержант Гульченко загинув 30 січня під Авдіївкою Донецької області.
Гульченко – уродженець Татарбунар, де його й поховали сьогодні на місцевому кладовищі. У нього залишилась 5-річна дочка.
На контрактній службі Гульченко був із 2008 року. З 2014 року він виконував бойові завдання у зоні антитерористичної операції.
У зв'язку із загибеллю Гульченка в Татарбунарах було оголошено триденну жалобу.
У міськраді додали, що Татарбунарська міська рада підтримала ініціативу мера міста Андрія Глущенка, який запропонував за рахунок міського бюджету профінансувати поховання бійця й виділити родині матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн.
Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження Гульченка орденом «За мужність» (посмертно).