На Одещині попрощались із десантником, який загинув під Авдіївкою

Як повідомили УНІАН у Татарбунарській міськраді, попрощатися з військовослужбовцем прийшли понад 1 тис. осіб - місцеві жителі, побратими загиблого, представники місцевої влади та інші.

Всі, хто зустрічав або просто бачив процесію, вишикувалися вздовж дороги й схилили коліна з поваги до пам'яті героя. Цивільна церемонія та панахида відбулися в фойє Будинку культури.

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Як зазначили у міськраді, 31-річний командир десантно-штурмового взводу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, молодший сержант Гульченко загинув 30 січня під Авдіївкою Донецької області.

Гульченко – уродженець Татарбунар, де його й поховали сьогодні на місцевому кладовищі. У нього залишилась 5-річна дочка.

На контрактній службі Гульченко був із 2008 року. З 2014 року він виконував бойові завдання у зоні антитерористичної операції.

У зв'язку із загибеллю Гульченка в Татарбунарах було оголошено триденну жалобу.

У міськраді додали, що Татарбунарська міська рада підтримала ініціативу мера міста Андрія Глущенка, який запропонував за рахунок міського бюджету профінансувати поховання бійця й виділити родині матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження Гульченка орденом «За мужність» (посмертно).