Суд взяв під варту трьох митників, підозрюваних у причетності до схем Курченка

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, в п'ятницю, 3 лютого, за клопотанням поліції, погодженим прокуратурою області, судом взято під варту трьох посадових осіб Одеської митниці. Вказані особи підозрюються у зловживанні службовим становищем при вивезенні за межі України нафтопродуктів. «Судом визначено суму застави у розмірі 9 млн грн кожному», - додали в прес-службі.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в області, правоохоронці встановили, що механізм діяв упродовж 2012-2014 років за так званою «схемою Курченка». Чиновники діяли за попередньою змовою з низкою комерційних структур. «Зловмисники при оформленні вантажів надавали в митні органи фальсифіковані документи, за якими продукція нібито переміщується транзитом через територію України», - повідомили в прес-службі.

Співробітники спецслужби з'ясували, що фактично нафтопродукти відвантажувалися й зберігалися на сховищах підприємств у восьми областях України. «Насправді продукція протиправно реалізовувалася на внутрішньому ринку. Оперативники СБ України задокументували, що функціонуванню нелегальної схеми сприяли ряд посадовців Одеської митниці, які здійснювали «прикриття» оборудки», - зазначили в УСБУ області.

Як повідомляв УНІАН, одеські правоохоронці сьогодні, 3 лютого, у Дніпрі затримали підприємця, який організував фіктивне вивезення нафтопродуктів через Одеську область за так званою схемою Курченка.

Раніше, 2 лютого, прокурор Одеської області Олег Жученко на брифінгу заявив, що в рамках справи Курченка викрито трьох посадових осіб Одеської митниці, причетних до незаконної реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів з ухиленням від сплати 1,2 млрд грн податків до держбюджету.

Правоохоронці повідомили про підозру цим чиновникам митниці, а також двом представникам підприємства, причетним до реалізації нафтопродуктів під виглядом їх транзиту та реекспорту.