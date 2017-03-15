РосЗМІ показали імовірний будинок Януковича у Ростові-на-Дону (відео)

Президент-утікач Віктор Янукович живе у триповерховому будинку в елітному котеджному містечку закритого типу в Ростові-на-Дону. Про це повідомляє російський канал "Лайф".

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В'їзд у селище охороняють співробітники поліції. Будинок обнесений високим парканом, по всьому периметру встановлені камери спостереження. Самого Віктора Януковича журналісти вдома не застали.

Раніше адвокат Віталій Сердюк заявив, що екс-президент України Віктор Янукович нібито проживає в Ростові-на-Дону за адресою вул. Єременко, 81В, і саме за цією адресою відбувалося листування з правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, за словами прокурора головної військової прокуратури Руслана Кравченка, генпрокуратура РФ повідомила Києву помилкову адресу проживання Януковича. Прокурор також повідомив, що українська прокуратура відправляла підозри президенту-втікачу на всі відомі адреси.

"Після того як ми направили на всі можливі адреси проживання та місцезнаходження Януковича, а саме на повідомлену Генпрокуратурою РФ адресу в Ростові-на-Дону, після того, як нам повідомили, що там розташовані складські приміщення, ми направили повторний запит в Генеральну прокуратуру РФ, щоб вони дали точну адресу проживання, тому що і адресу, яку вони надали, є неправдивою", - розповів Кравченко. Кравченко також повідомив, що двоє свідків у кримінальному провадженні проти екс-президента стверджують, що Янукович проживає в Підмосков'ї.