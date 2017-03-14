"Це не склад, а житловий будинок": адвокат Януковича розповів про житло та "відрядження" свого підзахисного

Як пише Українська правда, адресу Януковича повідомив його адвокат Віталій Сердюк.

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"Ця адреса відома давно, за нею відбувалося офіційне листування. Це не склад, це житловий будинок окремо побудований на території котеджного невеликого містечка. Там огороджено житлові будинки", - зазначив Сердюк.

На питання, чи мешкає Янукович там постійно, чи ця адреса використовується лише для листування, Сердюк відповів: "Він постійно проживає за цією адресою, але мій клієнт багато їздить по відрядженнях. З урахуванням того, що розшуку немає, він може вільно пересуватися як по Росії, так і по світу. Він не оголошений у розшук, тому жодних обмежень немає", - сказав Сердюк.

Водночас він не відповів на питання про те, якого саме характеру ці відрядження Януковича, та куди саме він мандрує. "Ми зустрічалися в різних місцях", - лише сказав Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, за словами прокурора головної військової прокуратури Руслана Кравченка, генпрокуратура РФ повідомила Києву неправдиву адресу проживання Януковича. Прокурор також повідомив, що українська прокуратура відправляла підозри президенту-втікачу на всі відомі адреси.

"Після того як ми направили на всі можливі адреси проживання та місцезнаходження Януковича, а саме на повідомлену Генпрокуратурою РФ адресу в Ростові-на-Дону, після того, як нам повідомили, що там розташовані складські приміщення, ми направили повторний запит до Генеральної прокуратури РФ, щоб вони надали точну адресу проживання, тому що та адреса, яку вони надали, є неправдивою", - розповів Кравченко.

Кравченко також повідомив, що двоє свідків у кримінальному провадженні проти екс-президента стверджують, що Янукович проживає в Підмосков'ї.