Кредити і підробки: майже половина українців хочуть здаватися багатими

В Україні 40% громадян хочуть здаватися багатими, хоча насправді, такими не є. Про це свідчать результати дослідження агенції "Рейтинг", йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Зазначається, що співвітчизники готові витрачати великі суми грошей на дорогі телефони, одяг і навіть автомобілі, при цьому відмовляючи собі в елементарних потребах. А деякі українці навіть грузнуть в кредитах та позиках або ж купують підробки.

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Таке прагнення психологи пояснюють тим, що прагнення до багатства у більшості українців - в крові, адже в радянські часи усі мали бути рівними, тому фінансова грамотність і вміння користуватися грошима в Україні на низькому рівні і сьогодні.