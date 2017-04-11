Євробачення-2017: Кириленко прокоментував можливі санкції проти України через Самойлову

Якщо після Євробачення-2017 виникне питання санкцій проти України у зв'язку з неучастю російської конкурсантки Юлії Самойлової, Київ додатково роз'яснить ситуацію Європейському мовному союзу.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко.

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"Вважаю, що наша позиція буде сприйнята членами ЄМС. Якщо ж після конкурсу виникне питання будь-яких санкцій проти України у зв'язку з неучастю Росії, будемо додатково роз'яснювати ситуацію. Заборона на в'їзд Самойлової може мати якісь наслідки, а може не мати жодних. Для будь-яких негативних наслідків повинно бути консолідоване рішення ЄМС, а це рішення передбачає спеціальні процедури голосування", – зазначив Кириленко.

За його словами, навряд чи всі в ЄМС є "великими друзями Кремля".

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Міністерство закордонних справ відреагує на заяви генерального директора Європейського мовного союзу (EBU) Інгрід Делтенре, яка погрожувала Україні санкціями за введення заборони на в'їзд російській учасниці пісенного конкурсу Євробачення-2017 Юлії Самойловій.

22 березня СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийнято на підставі одержаних даних про порушення нею законодавства України".

Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті в окупованому Росією Криму.