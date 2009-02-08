"Як і планували, 1,5 млн. тонн цукру вироблено"

В Україні виробництво цукру в 2008-2009 маркетинговому році знизилося на 15% - до 1,6 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації цукровиробників України «Укрцукор».

«Як і планували, 1 млн. 575 тис. тонн цукру вироблено», – повідомили в асоціації, нагадавши, що в минулому сезоні Україна виробила 1 млн. 859 тис. тонн цукру.

Повідомляється, що поточного сезону було прийнято на переробку 12 млн. 535 тис. тонн цукрового буряка (у 2007-2008 МР – 16 млн. 370 тис. тонн). Середня врожайність цукрового буряка поточного року становила 355 ц/га.

У переробці брали участь 70 заводів із 104, що отримали квоту. Минулого року буряк переробляли 110 заводів зі 119, що отримали квоту.