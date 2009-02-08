"Як і планували, 1,5 млн. тонн цукру вироблено"
23:44, 08 лютого 2009Суспільство
1325
Це менше, ніж торік
В Україні виробництво цукру в 2008-2009 маркетинговому році знизилося на 15% - до 1,6 млн. тонн.
Про це УНІАН повідомили в Асоціації цукровиробників України «Укрцукор».
«Як і планували, 1 млн. 575 тис. тонн цукру вироблено», – повідомили в асоціації, нагадавши, що в минулому сезоні Україна виробила 1 млн. 859 тис. тонн цукру.
Повідомляється, що поточного сезону було прийнято на переробку 12 млн. 535 тис. тонн цукрового буряка (у 2007-2008 МР – 16 млн. 370 тис. тонн). Середня врожайність цукрового буряка поточного року становила 355 ц/га.
У переробці брали участь 70 заводів із 104, що отримали квоту. Минулого року буряк переробляли 110 заводів зі 119, що отримали квоту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter