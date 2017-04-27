В Одесі прокуратура розслідує відмову від декомунізації вулиць

12:29, 27 квітня 2017
Суспільство
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Одеська міська рада повернула назви ряду вулиць, які було змінено в рамках декомунізації.

Згідно з рішенням, ще частина вулиць отримає нові назви / УНІАН

В Одесі прокуратура розслідує відмову від декомунізації вулиць. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"У четвер, 27 квітня, прокуратурою області розпочато кримінальне провадження, у зв’язку з прийняттям  Одеською міською радою рішення  щодо зміни назв вулиць та провулків", - сказано у повідомленні.

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Так, у прийнятому рішенні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Наразі досудове розслідування доручено СУ ГУ НП в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі повернуть назви низці декомунізованих вулиць. Зокрема, йшлося про вулиці, які були перейменовані за розпорядженням колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

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Теги: #Декомунізація в Одесі#декомунізація вулиць