В Одесі прокуратура розслідує відмову від декомунізації вулиць. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"У четвер, 27 квітня, прокуратурою області розпочато кримінальне провадження, у зв’язку з прийняттям Одеською міською радою рішення щодо зміни назв вулиць та провулків", - сказано у повідомленні.

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Так, у прийнятому рішенні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Наразі досудове розслідування доручено СУ ГУ НП в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі повернуть назви низці декомунізованих вулиць. Зокрема, йшлося про вулиці, які були перейменовані за розпорядженням колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.