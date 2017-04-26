В Одесі повернуть назви низці декомунізованих вулиць

Одеська міська рада ряду вулиць повернула назви, змінені в рамках декомунізації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні під час засідання сесії.

Зокрема, йшлося про вулиці, які були перейменовані за розпорядженням колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Згідно з рішенням, частині вулиць повернуть старі назви – Валентини Терешкової (була перейменована на Героїв Крут), Маршала Жукова (раніше отримала назву Небесної Сотні), а також - Бєлінського, Бабушкіна, Бірюкова, Гончарова, Обнорського, Бадаєва, Богданова. Наголошується, що ці вулиці не підпадають під дію закону про декомунізацію.

Згідно з рішенням, ще частина вулиць отримає нові назви. При цьому, проекти рішення з новими назвами вулиць нікому (включаючи депутатів) не видали.

За словами депутата з фракції міського голови Геннадія Труханова «Довіряй справам» Олега Бриндака, представники команди Саакашвілі «підклали бомбу, яка днями вибухнула».

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«Мін'юст зареєстрував нові назви від Саакашвілі. Однак там було допущено ряд помилок – деяких вулиць взагалі не існує, а деякі вже були перейменовані нашою топонімічною комісією під час виконання закону про декомунізацію», - заявив Бриндак.

Він зазначив, що називати вулиці необхідно на честь людей, які жили і працювали в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року голова Одеської ОДА Саакашвілі підписав розпорядження про перейменування низки вулиць Одеси в рамках закону про декомунізацію. Ряд нових найменувань викликали протест у частини городян. Незабаром мерія ухвалила рішення додатково перейменувати низку об'єктів.

Також у жовтні Одеська облрада звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням скасувати перейменування вулиць в Одесі, проведене обласною держадміністрацією.

16 грудня в Одесі перед слуханнями про перейменування вулиць сталася сутичка активістів з поліцією із застосуванням сльозогінного газу.

Під час слухань понад 90 осіб підтвердили варіант перейменування вулиць, запропонований раніше Саакашвілі в рамках декомунізації.

Потім ці слухання мерія назвала недійсними.