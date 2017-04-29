Окупанти створюють великі черги на адмінкордоні з Кримом – ДПСУ

Контрольні служби окупаційної влади навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Чонгар»та «Чаплинка» продовжують створювати незручності для громадян, які прямують на півострів.

Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

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"Четверту добу поспіль вони повільно оформлюють транспортні засоби, що призвело до їх накопичення. Так, станом на 09.30 близько 200 автомобілів чекають на виїзд з материкової частини України. Громадянам радимо врахувати дану інформацію, завчасно планувати маршрути руху та по можливості, обирати контрольний пункт в’їзду-виїзду «Каланчак», який працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.