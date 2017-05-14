Джамала: на Євробаченні 2017 перемогла музика
12:09, 14 травня 2017Суспільство
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Джамала поділилася своїми враженнями від проведеного в Києві пісенного конкурсу.
Джамала і переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал / фото REUTERS
Цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення-2017 перемогла музика. Про це у себе на Facebook повідомила переможниця Євробачення-2016, українська співачка Джамала .
"Я дуже щаслива! Це ще раз доводить, що перемогла знову музика! Не важливо, на якій мові, в якому стилі, повільно, швидко, драма, лірика... важливо, що в серці щось змінилося! Від усієї душі вітаю Португалію і Salvador Sobral", – написала Джамала.
Нагадаємо, переможцем Євробаченні-2017 стала Португалія, 27-річний Сальвадор Собрал. Друге місце у Болгарії, на третьому – Молдова.
Україна, яку представляла група O.Torvald, в сумі набрала 36 балів і посіла 24 місце з 26.
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