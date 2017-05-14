Джамала: на Євробаченні 2017 перемогла музика

Цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення-2017 перемогла музика. Про це у себе на Facebook повідомила переможниця Євробачення-2016, українська співачка Джамала .

"Я дуже щаслива! Це ще раз доводить, що перемогла знову музика! Не важливо, на якій мові, в якому стилі, повільно, швидко, драма, лірика... важливо, що в серці щось змінилося! Від усієї душі вітаю Португалію і Salvador Sobral", – написала Джамала.

Нагадаємо, переможцем Євробаченні-2017 стала Португалія, 27-річний Сальвадор Собрал. Друге місце у Болгарії, на третьому – Молдова.

Україна, яку представляла група O.Torvald, в сумі набрала 36 балів і посіла 24 місце з 26.