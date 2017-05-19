Замість ВКонтакте: канадці пропонують створити соцмережу Ukrainians

Команда з 30 програмістів із канадської IT-компанії StartupSoft заявила про бажання створити соцмережу Ukrainians. Про це повідомляє офіційна сторінка соцмережі.

"Команда з 30 програмістів із StartupSoft разом з Олександрою Струмчинською готові розробити українську соцмережу одночасно для трьох платформ: web, iOS i Android", - йдеться у повідомленні.

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Наразі розробники збирають підписи, щоб пересвідчитись в потребі такої соцмережі.

"Якщо до 1 червня кількість підпиcників досягне 50,000+, StartupSoft розробить продукт протягом 4-х місяців", - йдеться у повідомленні Ukrainians.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.

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Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Нацбанку.

У Кремлі заявили, що не забувають "принцип взаємності" в зв'язку з прийняттям рішення про блокування Україною низки російських Інтернет-ресурсів.